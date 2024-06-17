Путин на этой неделе посетит Северную Корею и Вьетнам

В Кремле официально сообщили о визитах правителя России Владимира Путина в Северную Корею 18-19 июня и Вьетнам 19-20 июня, якобы по приглашению руководства этих стран, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что в Северную Корею Путин приедет с "дружественным государственным визитом" по приглашению Ким Чен Ына.

"Во время визита Путина во Вьетнам запланировано обсудить развитие партнерства Москвы и Ханоя, вопросы международной и региональной повестки дня" , - сообщили в пресс-службе Кремля.

Також за підсумками переговорів Путіна у В'єтнамі планується ухвалити спільну заяву і підписати низку двосторонніх документів.

Напомним, Путин за все время на посту посещал КНДР один раз - в 2000 году, тогда лидером этой страны был Ким Чен Ир. Нынешний руководитель КНДР Ким Чен Ын в последний раз приезжал в Россию в сентябре 2023 года.

Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест Путина из-за войны в Украине. КНДР и Вьетнам юрисдикцию МУС не признают.

В мае Путин ездил в Китай.