Путін цього тижня відвідає Північну Корею та В'єтнам

У Кремлі офіційно повідомили про візити правителя Росії Володимира Путіна до Північної Кореї 18-19 червня та В'єтнаму 19-20 червня, начебто на запрошення керівництва цих країн, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що до Північної Кореї Путін приїде з "дружнім державним візитом" на запрошення Кім Чен Ина.

"Під час візиту Путіна до В'єтнаму заплановано обговорити розвиток партнерства Москви і Ханоя, питання міжнародного та регіонального порядку денного" , - повідомили у прес-службі Кремля.

Також за підсумками переговорів Путіна у В'єтнамі планується ухвалити спільну заяву і підписати низку двосторонніх документів.

Нагадаємо, Путін за весь час на посаді відвідував КНДР один раз - у 2000 році, тоді лідером цієї країни був Кім Чен Ір. Нинішній керівник КНДР Кім Чен Ин востаннє приїжджав до Росії у вересні 2023 року.

Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт Путіна через війну в Україні. КНДР і В'єтнам юрисдикції МКС не визнають.

У травні Путін їздив в Китай.