Россияне в июне уничтожили две нефтебазы ОККО, ущерб оценили в $8,5 млн - СМИ

В июне в результате вражеских атак группа компаний ОККО потеряла две нефтебазы, предварительная сумма убытков оценивается в $8,5 млн.﻿ Со ссылкой на данные Forbes Ukraine, сообщает Экономическая правда.

В течение июня российские беспилотники атаковали две нефтебазы ОККО, пострадавших нет, но разрушены резервуары с топливом, инфраструктура объектов и административные помещения.

По словам вице-президента ОККО Юрия Кучабского, в целях дальнейшей безопасности компания решила перейти на работу "с колес", то есть без накопления топлива на нефтебазе.

"Собственный автопарк позволяет нам это делать так, чтобы клиент не почувствовал перебоев с поставками" , - заявил он.

Также ОККО рассматривает варианты аренды терминалов в соседних с Украиной государствах.