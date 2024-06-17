FT: Лидеры ЕС готовы поддержать кандидатуру фон дер Ляйен во главе Еврокомиссии

Лидеры ЕС планируют поддержать выдвижение кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок на посту президента Европейской комиссии в понедельник вечером. Об этом стало известно изданию Financial Times от источников, сообщает Европейская правда.

Как отмечает издание, лидеры ЕС не стремятся к изменениям на фоне войны в Украине, напряженности в отношениях с Китаем и политической неопределенности в ключевых странах.

По словам чиновников и дипломатов, главы 27 стран-членов ЕС используют частный ужин в Брюсселе 17 июня, чтобы оказать политическую поддержку фон дер Ляйен перед формальным утверждением решения позже в этом месяце.

"Никто не обсуждает никакого другого результата. Для нее (фон дер Ляйен – Ред.) жребий брошен" , – сказал высокопоставленный дипломат ЕС, который провел прошлую неделю в переговорах с ключевыми столицами.

На закрытом ужине в понедельник также будет обсуждаться вопрос о том, кого избрать на должность президента Европейского совета, а также на должность главного дипломата блока.

Собеседники издания говорят, что бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта является явным фаворитом на пост президента Евросовета, а премьер Эстонии Кая Каллас является наиболее вероятным кандидатом на замену Жозепу Боррелю.

Однако источники говорят, что накануне встречи ни один из этих вариантов не был столь однозначным, как выбор фон дер Ляйен.

Закрытый ужин был организован как прелюдия к официальному саммиту 27-28 июня, на котором должно быть достигнуто окончательное соглашение. Парламентское голосование по следующему президенту Еврокомиссии запланировано на неделю после 15 июля.

"Все хотят использовать ночь (понедельника) для того, чтобы послать кристально четкое сообщение... чтобы не было никаких сомнений относительно того, каким будет окончательное решение" , – сказал второй высокопоставленный дипломат ЕС, участвовавший в переговорах.

Ранее СМИ сообщили, что президент Европейского совета Шарль Мишель, который хочет помешать переизбранию Урсулы фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии на второй срок, якобы взялся продвигать кандидатуру греческого премьера Кириакоса Мицотакиса.