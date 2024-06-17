Украина опережает Россию в гонке беспилотников - The Telegraph

Война на Украине характеризуется беспрецедентным применением беспилотников. Каждый день каждая из сторон использует на фронты сотни беспилотных летательных аппаратов. Со ссылкой на материал The Telegraph, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Хотя использование беспилотников использовалось и в других войнах и конфликтах, но именно вторжение России в Украину вывело это на новый уровень. С помощью дронов ведется отслеживание сил противника, наведение артиллерии и нанесение ударов по целям.

Кроме этого, относительно дешевые дроны могут уничтожать дорогие артиллерийские установки или танки. То, что в начале войны начиналось как эпизодическое использование подразделениями, быстро превратилось в высокоорганизованное, а беспилотники интегрированы в структуру Вооруженных сил Украины.

Издание отмечает, что сейчас в Украине почти у каждой боевой бригады есть рота штурмовых дронов, а большинство подразделений имеют небольшие разведывательные дроны.

Также считается, что Украина лидирует в гонке беспилотников как по количеству, так и по инновациям. Отчасти это обусловлено необходимостью компенсировать огромное артиллерийское превосходство России. В частности, именно благодаря большому количеству дронов-камикадзе удалось частично приостановить новое наступление России на Харьков в прошлом месяце.

Однако Россия также инвестирует значительные средства в вооружение, и украинские пехотинцы называют беспилотники-камикадзе и другие сбрасывающие боеприпасы беспилотники одной из самых больших угроз для себя.

Кроме этого, большое количество беспилотников на фронте привело к "теневому соревнованию по радиоэлектронной борьбе". Ведь каждая сторона пытается заглушить, зашифровать и вывести из строя вражеские дроны, в то же время пытаясь противодействовать аналогичным мерам своего оппонента.

В прошлом году, по оценкам, Украина теряла 10 000 беспилотников ежемесячно из-за российских контрмер, таких как радиоэлектронная борьба. Россия также устанавливает заборы и сетки от дронов вокруг целей, чтобы остановить их рои.

Обе стороны экспериментируют с использованием акустических датчиков для обнаружения беспилотников. По сообщениям, Украина добилась успеха в применении этой технологии для выявления иранских беспилотников дальнего радиуса действия, которые используются для поражения целей в сотнях километров от фронта.