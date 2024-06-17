Польша обвинила Германию в завозе мигрантов на территорию страны

Между Германией и Польшей вспыхнул спор из-за информации о том, что на прошлой неделе немецкий полицейский фургон пересек границу и оставил на польской территории группу мигрантов. Об этом пишет Rzeczpospolita, сообщает Европейская правда.

Польские СМИ в понедельник сообщили, что в минувшую пятницу, 14 июня, немецкий полицейский фургон пересек границу в селе Осинув-Дольны и оставил на польской стороне группу мигрантов с Ближнего Востока.

После этого фургон уехал, а мигранты якобы исчезли в неизвестном направлении.

Представитель министра по вопросам координации специальных служб Польши Яцек Добжинский заявил, что Варшаве удалось подтвердить факт задержания полицией Германии семьи мигрантов из пяти человек.

"Утром (14 июня. – Ред.) на двух полицейских машинах эту семью перевезли на польскую сторону и оставили там. Пограничная служба немедленно связалась со своими коллегами на немецкой стороне. Эта информация подтвердилась ", – добавил он.

Добжинский сказал, что во вторник, 18 июня, главнокомандующий польской пограничной службы обсудит этот вопрос со своим немецким коллегой, а министр внутренних дел и администрации Польши в пятницу встретится немецким коллегой в Берлине.

"Процедуры были нарушены. Немецкая полиция действовала вопреки процедурам, которые применяются в таких случаях" , – подчеркнул польский чиновник.

Он подчеркнул, что это первый "и пока, к счастью, единственный случай такого рода".

"Подобных ситуаций ранее не возникало и мы надеемся, что таких ситуаций не будет" , – указал Добжинский.

По данным статистики, с 1 января по 30 апреля федеральная полиция Германии зарегистрировала 5621 человека, который незаконно пересек немецко-польскую границу, из них 3578 человек вернули в Польшу.