Украина от Rheinmetall получит танк Frankenstein, сбивающий дроны и ракеты

Немецкая оружейная компания Rheinmetall поставит на фронт в Украину новый танк ПВО Rheinmetall. Он сможет сбивать ракеты и дроны.﻿ Со ссылкой на The Telegraph, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как заявили в Rheinmetall, основой для нового танка будет Leopard 1, на его корпус планируют установить самую современную зенитную систему Skyranger. Создание новой машины позволит усилить обороноспособность Украины.

Система Skyranger способна противостоять угрозам на коротких дистанциях. В частности, речь о роях беспилотников и артиллерийском огне, которые все чаще рассматриваются как решающие на передовой в Украине.

"Есть еще много основных боевых танков Leopard 1, на шасси которых мы могли бы установить башню Skyranger с автоматической пушкой калибра 35 мм" , – сказал Бьорн Бернхард, руководитель отдела наземных систем компании Rheinmetall.

Установка Skyranger на Leopard позволит обеспечить увеличенный боекомплект до 35-мм пушки и ракет, лучшую проходимость по бездорожью и возможность преодолевать тяжелое бездорожье вблизи передовой.

Это также позволит установить дополнительное оборудование, которое может использоваться для обнаружения и сопровождения целей и увеличить количество готовых к пуску ракет.

Skyranger 35 – это современная мобильная зенитная артиллерийская система, предназначенная для защиты войск и стратегических объектов от воздушных угроз: беспилотники, вертолеты и крылатые ракеты.

Основное вооружение Skyranger 35 включает в себя 35-мм автоматическую пушку Oerlikon Revolver Gun, способную вести огонь с высокой скорострельностью и точностью. Skyranger оснащена современными сенсорами и радарами, обеспечивающими обнаружение, сопровождение и поражение целей в автоматическом режиме.