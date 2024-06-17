Украина разгромно проиграла Румынии в первом матче Евро

Сборная Украины проиграла сборной Румынии в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу.﻿ Матч прошел в Мюнхене на местной футбольной арене, сообщает Деловая столица.

Счет ударом с 20 метров в "девятку" ворот Андрея Лунина открыл Деннис Ман.

Удвоил счет после дальнего удара Резван Марин – на 53 минуте.

Сделал его разгромным Денис Дрегуш после розыгрыша углового на 57-й.

Сборная Украины начала попадать в створ ворот румынской команды только в финальной трети матча.

Следующий матч украинцы сыграют со Словакией 21 июня.