Україна розгромно програла Румунії у першиому матчі Євро

Збірна України програла збірній Румунії у першому турі групового етапу чемпіонату Європи з футболу﻿. Матч відбувся у Мюнхені на місцевій футбольній арені, повідомляє Ділова столиця.

Рахунок ударом із 20 метрів у "дев'ятку воріт Андрія Луніна відкрив Денніс Ман.

Подвоїв рахунок після дальнього удару Резван Марін — на 53 хвилині.

Зробив його розгромним Деніс Дрегуш після розіграшу кутового на 57-й.

Збірна України почала потрапляти у ворота румунської команди лише у фінальній третині матчу.

Наступний матч українсці зіграють зі Словаччиною 21 червня.