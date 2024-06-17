В Yasno спрогнозировали "достаточно сложную" ситуацию с электроэнергией в июле

В Украине есть дефицит электроэнергии и в ближайшие полтора месяца ситуация будет достаточно сложная. Об этом заявил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко в эфире телемарафона, сообщает Новое время.

Он добавил, что отключения света затронут не только бизнес.

«С этой недели, где-то месяц-полтора, у нас будет достаточно существенный дефицит. У нас идет ремонтная кампания атомных блоков. Поэтому июль будет у нас достаточно тяжелым с точки зрения дефицита, и, как следствие, дефицита с точки зрения отключений для населения и бизнеса» , — сказал он.

Коваленко также отметил, что графики отключений для населения не изменятся и напомнил, что Украина уже неделю живет «в новом подходе по распределению ограничений по регионам».

«На мой взгляд, подход более сбалансирован, и мы видим это по Киеву, потому что сейчас Укрэнерго дает команды по отключениям по конкретным группам, или, как еще называют, очередям. Поэтому, на мой взгляд, из того, что мы видели за эту неделю — графики отключения света более сбалансированы между регионами» , — сказал гендиректор Yasno.

Он также напомнил, что будет «чуть больше отключений» в период с 11:00 до 22:00.