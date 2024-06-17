У Yasno спрогнозували "досить складну" ситуацію з електроенергією у липні

В Україні є дефіцит електроенергії, і в найближчі півтора місяця ситуація буде досить складною. Про це заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко в ефірі телемарафону, повідомляє Новое время.

Він додав, що відключення світла зачепить не тільки бізнес.

«З цього тижня, десь місяць-півтора, у нас буде досить суттєвий дефіцит. У нас триває ремонтна кампанія атомних блоків. Тому липень буде у нас досить важким з точки зору дефіциту, і, як наслідок, дефіциту з точки зору відключень для населення і бізнесу» , — сказав він.

Коваленко також зазначив, що графіки відключень для населення не зміняться, і нагадав, що Україна вже тиждень живе «у новому підході щодо розподілу обмежень за регіонами».

«На мій погляд, підхід більш збалансований, і ми бачимо це по Києву, тому що зараз Укренерго дає команди щодо вимкнень за конкретними групами, або, як ще називають, чергами. Тому, на мій погляд, з того, що ми бачили за цей тиждень — графіки відключення світла більш збалансовані між регіонами» , — сказав гендиректор Yasno.

Він також нагадав, що буде «трохи більше відключень» у період з 11:00 до 22:00.