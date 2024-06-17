Обстрел Полтавы: пострадавших минимум 16, оккупанты ударили ракетой Х-59

В понедельник, 17 июня, страна-агрессор Россия ударила по гражданской инфраструктуре Полтавской области. Об этом заявил глава Полтавской ОГА Филипп Пронин, сообщает Новое время.

Позже в прокуратуре уточнили, что удар нанесли по Полтаве.

19:38 Число раненых в результате удара по Полтаве возросло до 16

Среди раненых двое детей, шесть пострадавших госпитализированы, сообщили в Офисе Генпрокурора.

По предварительным данным оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре ракетой Х-59.

Повреждены несколько многоэтажных домов, помещения детского сада, электролинии и гаражи.

При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

19:28 Ударная волна повредила детский сад в микрорайоне Полтавы Браилки, сообщил Telegram-канал Труха Полтава, опубликовав соответствующее видео.

Детский сад остался без окон, сейчас там демонтируют рамы и убирают стекло.

19:08 Обстрел Полтавщины прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня россияне нанесли удар по Полтавщине. Есть пострадавшие, в том числе дети. Всем оказывается необходимая помощь. Я благодарю всех служб, работающих на месте» , — заявил он в своем Telegram-канале.

Президент подчеркнул, что агрессия России против украинцев не прекращается ни на один день, поэтому жизненно необходимо усиливать защиту неба современными системами ПВО и авиацией.

Зеленский поблагодарил партнеров, которые помогают в этом Украине.

18:24 Госслужба по чрезвычайным ситуациям заявила, что в результате российского обстрела на Полтавщине возник пожар площадью 100 квадратных метров, он уже ликвидирован.

Взрывной волной повреждено остекление рядом расположенных жилых и админзданий, отмечается в сообщении.

Также в ГСЧС опубликовали фото с места прилета.

16:51 Число пострадавших возросло до 12, среди них двое детей.

Трое пострадавших госпитализированы, сообщил Пронин.

15:47 Воздушная тревога отменена.

15:44 Из-за российского удара в Полтаве обесточены 53 тысячи бытовых и 2,4 тысячи юридических потребителей.

Это произошло из-за повреждения электролиний, сообщил Пронин.

Аварийные бригады работают над ликвидацией последствий.

15:30 В Полтавской области повторно объявлена ​​воздушная тревога.

15:24 Пронин сообщил, что, предварительно, в Полтавском районе пострадали девять человек. Предварительно, жертв нет, повреждены несколько многоэтажных домов.

«По предварительной информации, враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе» , — отметил он.

В результате атаки РФ есть пострадавшие, под завалами здания могут находиться люди. Информация уточняется.

Ранее в Полтаве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении скоростной цели в направлении Полтавской области, позже — о ракете на Миргород.