Обстріл Полтави: постраждалих мінімум 16, окупанти вдарили ракетою Х-59

У понеділок, 17 червня, країна-агресор Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Полтавської області. Про це заявив голова Полтавської ОДА Філіп Пронін, повідомляє Новое время.

Пізніше у прокуратурі уточнили, що удару завдали по Полтаві.

19:38 Число поранених внаслідок удару по Полтаві зросло до 16

Серед поранених двоє дітей, шістьох постраждалих госпіталізовано, повідомили в Офісі Генпрокурора.

За попередніми даними, окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі ракетою Х-59.

Пошкоджено кілька багатоповерхових будинків, приміщення дитячого садка, електролінії та гаражі.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

19:28 Ударна хвиля пошкодила дитячий садок у мікрорайоні Полтави Браїлки, повідомив Telegram-канал Труха Полтава, опублікувавши відповідне відео.

Дитячий садок залишився без вікон, зараз там демонтують рами та прибирають скло.

19:08 Обстріл на Полтавщині прокоментував президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні росіяни завдали удару по Полтавщині. Є постраждалі, зокрема діти. Усім надається необхідна допомога. Я дякую всім службам, які працюють на місці» , — заявив він у своєму Telegram-каналі.

Президент наголосив, що агресія Росії проти українців не припиняється на жодний день, тому життєво необхідно посилювати захист неба сучасними системами ППО та авіацією.

Зеленський подякував партнерам, які допомагають у цій Україні.

18:24 Держслужба з надзвичайних ситуацій заявила, що внаслідок російського обстрілу на Полтавщині виникла пожежа площею 100 квадратних метрів, її вже ліквідовано.

Вибуховою хвилею пошкоджено скління поблизу розташованих житлових та адмінбудівель, наголошується в повідомленні.

Також у ДСНС опублікували фото з місця прильоту.

16:51 Кількість постраждалих зросла до 12, серед них двоє дітей.

Трьох постраждалих госпіталізовано, повідомив Пронін.

15:47 Повітряну тривогу скасовано.

15:44 Через російський удар у Полтаві знеструмлено 53 тисячі побутових та 2,4 тисячі юридичних споживачів.

Це сталося через пошкодження електроліній, повідомив Пронін.

Аварійні бригади працюють над ліквідацією наслідків.

15:30 У Полтавській області повторно оголошено повітряну тривогу.

15:24 Пронін повідомив, що попередньо в Полтавському районі постраждали дев'ятеро людей. Попередньо жертв немає, пошкоджено кілька багатоповерхових будинків.

«За попередньою інформацією, ворог потрапив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі» , - зазначив він.

Внаслідок атаки РФ є постраждалі, під завалами будівлі можуть перебувати люди. Інформація уточнюється.

Раніше у Полтаві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух швидкісної мети у напрямку Полтавської області, пізніше про ракету на Миргород.