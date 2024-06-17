У семьи экс-чиновника УЗ после увольнения появилось имущество на $300 тысяч – Bihus.Info

После увольнения из "Укрзализныци" Эдуарда Крицина, который работал директором по экономической и информационной безопасности УЗ, у его семьи появилась дорогая недвижимость и авто - речь идет о новых активах на более 300 тысяч долларов.﻿ Об этом говорится в материале Bihus.Info, сообщает Экономическая правда.

"Эдуард Крицин с 2021-го года работал директором по экономической и информационной безопасности „Укрзализныци". В сентябре 2023-го срок его контракта закончился и он ушел с должности. Сразу после этого у его семьи начали появляться новые и дорогие активы.

Так, в ноябре 2023-го года на дочь Крицина оформили новую Toyota Camry Hybrid. Цены на такие стартуют с 34,5 тыс долларов" , - говорится в сюжете.

Сообщается также, что в феврале 2024-го года дочь Крицина стала обладательницей квартиры площадью 83 м², паркоместа и веломеста в столичном ЖК "Французский квартал". Ориентировочная стоимость этой недвижимости - 283,5 тыс долларов.

Расследователи обратили внимание, что дочь экс-чиновника не имеет бизнеса и не зарегистрирована, как ФЛП.

"В течение последних нескольких недель журналисты Bihus.Info систематически встречали во "Французском квартале" Крицина, а также фиксировали его авто с ним за рулем, которое утром выезжало из подземного паркинга комплекса" , - говорится в материале.

При этом в разговоре с журналистами сам экс-чиновник заявил, что не живет во "Французском квартале", сказав, что посещает там друзей.

Зато Крицин не отрицает, что помог дочери с покупкой квартиры в этом ЖК. Источником финансирования недвижимости он назвал сбережения, доход от продажи двух автомобилей семьи (всего 59,6 тыс долларов) и заем в размере 100 тыс долларов.

"Согласно последней опубликованной декларации Эдуарда Крицына за 2022-й год, он имел 100 тыс долларов и 500 тыс грн сбережений, а годовой доход - зарплата и пенсия, составил 2,1 млн грн. Ориентировочная зарплата за девять месяцев работы на "Укрзализныце" в 2023-м году до увольнения составляет 40 тыс долларов (по аналогии с 2022-м годом). А приблизительная стоимость нового имущества дочери, более 300 тыс долларов" , - говорится в сюжете.

Журналисты напоминают, что в мае 2023 года, на момент, когда Крицин еще был в должности директора по экономической и информационной безопасности УЗ, в его кабинете проводили обыск НАБУ и САП. Тогда у него изъяли 17 450 долларов и мобильные телефоны. Следственные действия проходили в рамках уголовного производства по завладению средств "Укрзализныци".

"Подозрение в этом уголовном производстве вручили экс-советнику Офиса президента и работнику СБУ Артему Шило. По версии следствия, Шило входил в группу, которая способствовала победам конкретных фирм на закупках "Укрзализныци" и, соответственно, зарабатывала за счет завышения стоимости товаров.

Находясь в должности первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Шило отправил письма-предупреждения в "Укрзализныцю" о связях части участников тендеров с Россией. В частности, такие письма-предупреждения приходили и на имя Эдуарда Крицына. Таким образом, по версии следствия, Шило пытался отстранить от участия в торгах конкурентов "нужных" фирм. Те, в свою очередь, также имели связи с Россией, но об этом он "Укрзализныцю" не сообщал.

Несмотря на обыски в кабинете и изъятые личные вещи, Крицин не является подозреваемым в этом уголовном производстве правоохранителей", - отмечают журналисты Bihus.Info.

Отмечается, что в прошлом Крицин работал в СБУ. В разные годы он возглавлял управление Службы безопасности в Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях. В период 2015-2016 годов возглавлял Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. Тогда же он был руководителем Шила.

Кроме этого, жена и старшая дочь Эдуарда Крицына были бизнес-партнерами по "Бухгалтерскому центру "Альфа-Омега" жены Артема Шило - Ирины, выяснили журналисты.