В Минобороны рассказали, обязательно ли нужен штрих-код в военном билете

В Украине граждане, получающие новые военно-учетные документы, должны иметь отдельный номер записи в реестре Оберіг, а штрих-коды становятся обязательными только при выдаче новых документов через ТЦК.﻿ Со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины, сообщает Новое время.

В ведомстве разъяснили, что новый образец документов генерируется в электронном виде и имеет одинаковую юридическую силу с бумажной формой. При этом военно-учетные документы, оформленные до 18 мая, остаются действительными.

«В случае обновления персональных данных через ТЦК, ЦНАП или Резерв+ (без выдачи нового военно-учетного документа) — штрих-коды не являются обязательными» , — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что для внутренне перемещенных лиц и граждан с временно оккупированных территорий предусмотрены специальные условия учета.

За утрату документа или нарушение правил учета предусмотрены штрафы.