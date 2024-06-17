У Міноборони розповіли, чи обов'язково потрібний штрих-код у військовому квитку

В Україні громадяни, які отримують нові військово-облікові документи, повинні мати окремий номер запису в реєстрі Оберіг, а штрих-коди стають обов'язковими лише при видачі нових документів через ТЦК. З посиланням на пресслужбу Міноборони України, повідомляє Новое время.

У відомстві роз'яснили, що новий зразок документів генерується в електронному вигляді та має однакову юридичну силу із паперовою формою. Водночас військово-облікові документи, оформлені до 18 травня, залишаються дійсними.

«У разі поновлення персональних даних через ТЦК, ЦНАП або Резерв+ (без видачі нового військово-облікового документа) — штрих-коди не є обов’язковими» , — йдеться в повідомленні.

У Міноборони додали, що для внутрішньо переміщених осіб і громадян з тимчасово окупованих територій передбачені спеціальні умови обліку.

За втрату документа або порушення правил обліку передбачено штрафи.