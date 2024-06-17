Ракетный удар по Полтавщине: число пострадавших увеличилось до 22

Число пострадавших в результате вражеского удара по Полтавскому району возросло до 22. Со ссылкой главу Полтавской областной администрации Филиппа Пронина, сообщает Деловая столица.

"Пока известно, что за медицинской помощью обратились 22 человека. Из них — трое детей, одного ребенка госпитализировали. Также на стационарном лечении находятся восемь взрослых" , — отметил он.

Как сообщалось ранее, 17 июня российская армия нанесла удар по Полтавскому району. В результате попадания пострадала гражданская инфраструктура и мирные жители.