Ракетний удар по Полтавщині: число постраждалих збільшилась до 22
Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Полтавському району зросла до 22. З посиланням на голову Полтавської обласної адміністрації Філіпа Проніна, повідомляє Ділова столиця.
"Наразі відомо, що за медичною допомогою звернулися 22 людини. Із них — троє дітей, одну дитину госпіталізували. Також на стаціонарному лікуванні перебувають вісім дорослих", — зазначив він.
Як повідомлялося раніше, 17 червня російська армія завдала удару по Полтавському району. Внаслідок влучання постраждала цивільна інфраструктура та мирні жителі.