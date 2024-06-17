Ракетний удар по Полтавщині: число постраждалих збільшилась до 22

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Полтавському району зросла до 22﻿. З посиланням на голову Полтавської обласної адміністрації Філіпа Проніна, повідомляє Ділова столиця.

"Наразі відомо, що за медичною допомогою звернулися 22 людини. Із них — троє дітей, одну дитину госпіталізували. Також на стаціонарному лікуванні перебувають вісім дорослих" , — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, 17 червня російська армія завдала удару по Полтавському району. Внаслідок влучання постраждала цивільна інфраструктура та мирні жителі.