В Минобороны объяснили, почему QR-код в "Резерв+" появился не у всех

В приложении Резерв+ QR-код, который заменяет военный билет, пока появился не у всех. Поскольку эта функция запускается несколькими волнами. Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Так, как мы запускаем интеграционно, то есть несколькими волнами, абсолютно все получат доступ к возможности генерации этого документа... Мы видим статистику. Успешно загрузили уже электронный военно-учетный документ 62 тысячи пользователей. Это очень большой спрос. Поскольку это было всего за несколько часов. И дальше приложение будет абсолютно всем доступно в маркетах" , - заявила она.

При этом она добавила, что с сегодняшнего дня доступ к приложению будут иметь 176 стран и Украина."Это эффект постепенной доступности приложения в маркетах. Абсолютно все пользователи получат этот доступ. Просто это будет осуществляться несколькими волнами. Следите за этими обновлениями... Буквально в течение сегодняшнего дня, несколько дней подряд абсолютно все 176 стран и Украина будут иметь доступ к приложению" , - заявила Черногоренко.

По ее словам, электронный военный билет уже легализован постановлением Кабинета министров.