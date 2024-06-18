У Міноборони пояснили, чому QR-код у "Резерв+" з'явився не у всіх

У додатку "Резерв+" QR-код, який заміняє військовий квиток, поки зʼявився не у всіх. Оскільки ця функція запускається декількома хвилями. Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко, в ефірі телемарафону, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Так, як ми запускаємо інтеграційно, тобто декількома хвилями, абсолютно всі отримають доступ до можливості генерації цього документа...Ми бачимо статистику. Успішно завантажили вже електронний військово-обліковий документ 62 тисячі користувачів. Це дуже великий попит. Оскільки це було лише за декілька годин. І далі застосунок буде абсолютно всім доступний в маркетах" , - заявила вона.

При цьому вона додала, що відсьогодні доступ до застосунку будуть мати 176 країн і Україна.

"Це ефект поступової доступності застосунку в маркетах. Абсолютно всі користувачі отримають цей доступ. Просто це буде здійснюватися декількома хвилями. Слідкуйте за цими оновленнями... Буквально протягом сьогоднішнього дня, декілька днів поспіль абсолютно всі 176 країн і Україна будуть мати доступ до застосунку" , - заявила Черногоренко.

За її словами, електронний військовий квиток вже легалізований постановою Кабінету міністрів.