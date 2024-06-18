Украинцы смогут получить по 900 гривен на покупку книг

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уточнении деятельности Украинского института книги по поддержке распространителей издательской продукции и предоставлению государственной помощи на приобретение книг, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По закону помощь оказывается: в течение года со дня достижения гражданином Украины 18-летнего возраста; при рождении ребенка - одному из родителей или других законных представителей ребенка в течение года со дня рождения ребенка.

"Таким образом, уже в этом году украинцы, которым с 1 января 2024 года исполнилось 18 лет, получат сертификат в "Дії" на сумму 908 грн на электронные / бумажные / аудиальные / для лиц с нарушением зрения книги" , - прокомментировала заместитель председателя Комитета Евгения Кравчук.

По ее словам, выделенные деньги со счетов нашей молодежи перейдут в поддержку украинских издателей.

"Издательства, по предварительным подсчетам, смогут за эти деньги выдать дополнительно 1,5 - 2 млн экземпляров" , - добавила она.

В законе прописан порядок предоставления субсидий. Государственная субсидия предоставляется в размере арендной платы, уплаченной за квартал, но при этом размер государственной субсидии не может превышать: 20 процентов общей стоимости книгоиздательской продукции, реализуемой распространителем книгоиздательской продукции через специализированный магазин для торговли книгами, расположенный в объекте аренды.