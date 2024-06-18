"Укрнафта" пополнила бюджет на 35 млн от управления заправками Glusco

"Укрнафта" за 5 месяцев 2024 года направила в государственный бюджет 35 миллионов гривен от управления арестованными заправками компании Glusco.﻿ Об этом заявила председатель АРМА Елена Дума, сообщает Экономическая правда.

При этом, два месяца осуществлялся осмотр и прием-передача арестованных активов, еще 45 дней АМКУ рассматривал совместную заявку на получение разрешения на концентрацию, отметила она.