"Укрнафта" поповнила бюджет на 35 млн від управління заправками Glusco

"Укрнафта" за 5 місяців 2024 року спрямувала до державного бюджету 35 мільйонів гривень від управління арештованими заправками компанії Glusco. ﻿Про це заявила голова АРМА Олена Дума, повідомляє Економічна правда.

При цьому, два місяці здійснювався огляд та приймання-передача арештованих активів, ще 45 днів АМКУ розглядав спільну заявку на отримання дозволу на концентрацію, зазначила вона.