Close button

"Укрнафта" поповнила бюджет на 35 млн від управління заправками Glusco

"Укрнафта" поповнила бюджет на 35 млн від управління заправками Glusco
Фото: ZZZico

"Укрнафта" за 5 місяців 2024 року спрямувала до державного бюджету 35 мільйонів гривень від управління арештованими заправками компанії Glusco. ﻿Про це заявила голова АРМА Олена Дума, повідомляє Економічна правда.

При цьому, два місяці здійснювався огляд та приймання-передача арештованих активів, ще 45 днів АМКУ розглядав спільну заявку на отримання дозволу на концентрацію, зазначила вона.

"Нагадаю, що за 2021-2023 роки попередній управитель ("Нафтогаз" - ред.) цих активів сплатив до бюджету України всього 1,5 млн гривень. Наприкінці 2023 року, за результатами камеральних перевірок ми розірвали в односторонньому порядку цей договір, визнавши управління неефективним. В подальшому господарський суд міста Києва у своєму рішенні визнав законність дій АРМА", - додала Дума.

Новини

Популярні теми форуму

analytics