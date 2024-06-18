"Укрнафта" поповнила бюджет на 35 млн від управління заправками Glusco
"Укрнафта" за 5 місяців 2024 року спрямувала до державного бюджету 35 мільйонів гривень від управління арештованими заправками компанії Glusco. Про це заявила голова АРМА Олена Дума, повідомляє Економічна правда.
При цьому, два місяці здійснювався огляд та приймання-передача арештованих активів, ще 45 днів АМКУ розглядав спільну заявку на отримання дозволу на концентрацію, зазначила вона.
"Нагадаю, що за 2021-2023 роки попередній управитель ("Нафтогаз" - ред.) цих активів сплатив до бюджету України всього 1,5 млн гривень. Наприкінці 2023 року, за результатами камеральних перевірок ми розірвали в односторонньому порядку цей договір, визнавши управління неефективним. В подальшому господарський суд міста Києва у своєму рішенні визнав законність дій АРМА", - додала Дума.