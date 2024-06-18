НАБУ начало расследование в отношении доходов заместителя генпрокурора – СМИ

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное производство по возможному незаконному обогащению заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого. Со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает Радио Свобода.

Детективы зарегистрировали уголовное производство 13 мая – через неделю после выхода первого материала «Схем», в котором говорилось, что Дмитрий Вербицкий поселился в таунхаусе в коттеджном городке «Коник» в Киеве, который приобрел его племянник по доверенности для одесского бизнесмена в шесть раз дешевле рыночной стоимости.

В мае журналисты "Схем" выяснили, что заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в доме в элитном коттеджном городке "Коник" в Киеве, который его племянник купил по доверенности от одесского бизнесмена за 2 миллиона гривен - что в 6 раз меньше за его рыночную цена.

В июне журналисты проекта "Схем" выяснили, что девушка заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого Кристина Ильницкая в 2024 году стала владелицей элитного имущества на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных собственных официальных доходов.

Верховная Рада вызвала в парламент генерального прокурора Андрея Костина для объяснений по поводу имущественного положения его заместителя Дмитрия Вербицкого, о чем говорилось в расследовании журналистов "Схем".

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