НАБУ почало розслідування щодо статків заступника генпрокурора – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро України розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького. З посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє Радіо Свобода.

Детективи зареєстрували кримінальне провадження 13 травня – через тиждень після виходу першого матеріалу «Схем», в якому йшлося про те, що Дмитро Вербицький оселився в таунхаусі у котеджному містечку «Коник» у Києві, який придбав його племінник за довіреністю для одеського бізнесмена в шість разів дешевше від ринкової вартості.

У травні журналісти "Схем" з’ясували, що заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в будинку в елітному котеджному містечку "Коник" в Києві, який його племінник купив за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень – що у 6 разів менше за його ринкову вартість.

У червні журналісти проєкту "Схем" з’ясували, що дівчина заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького Христина Ільницька у 2024-му році стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.

Верховна Рада викликала до парламенту генерального прокурора Андрія Костіна для пояснень щодо майнового стану його заступника Дмитра Вербицького, про що йшлося у розслідуванні журналістів "Схем".

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