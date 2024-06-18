В Минфине заверили, что все расходы для ВПО в этом году сохранят

Кабинет министров Украины сохранит все расходы для переселенцев в 2024 году. Это касается выплат, заявил заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев. Со ссылкой на пресс-службу Минфина, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

По данным ведомства, в 2024 году в рамках соцвыплат почти 5 млн получателям направят 136,5 млрд гривен. Из этих средств на помощь для проживания переселенцев будет выделено 57,6 млрд гривен. Это в 20 раз больше по сравнению с расходами до начала полномасштабной войны.

По словам Ермоличева, расходы на соцвыплаты - вторые по объему после расходов на оборону.

Он добавил, что в 2024 году полностью обеспечили выплаты всех социальных и гуманитарных расходов. Этого удалось достичь благодаря внешнему финансированию.