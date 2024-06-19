Попадание "Шахеда" вблизи Львова: ранен 70-летний мужчина

В результате попадания вражеского беспилотника в Малехове Львовской общины ранен 70-летний охранник, он находится в состоянии средней тяжести.﻿ Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый, сообщает Украинская правда.

"Попадание в Малехове, Львовская община. Известно об одном раненом мужчине-охраннике, 70 лет. Состояние средней тяжести. Его госпитализировала скорая" , – сообщил он.

Около 4:30 на Львовщине повторно объявили воздушную тревогу.

Впоследствии Садовый сообщил, что в Малехове поврежден многоэтажный жилой дом, выбито 20 окон.

Также повреждено офисное помещение. Именно здесь пострадал охранник.

В частном секторе выбиты окна в 5 зданиях.

Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что во время первой ночной атаки "Шахедов" в Малехове на Львовщине пострадал 47-летний мужчина.

Мужчина получил резаные раны. Медики оказали ему помощь на месте. Обошлось без госпитализации.

"Это то, что официально подтвердили во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф по состоянию на 05:30" , - добавил он.

Идет ли речь о том самом мужчине, о котором сообщал Садовый, неизвестно.