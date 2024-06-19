Влучання "Шахеда" поблизу Львова: поранено 70-річного чоловіка

Внаслідок влучання ворожого безпілотника у Малехові Львівської громади поранено 70-річного охоронця, він перебуває у стані середньої важкості.﻿ Про це заявив мер Львова Андрій Садовий, повідомляє Українська правда.

"Влучання в Малехові, Львівська громада. Відомо про одного пораненого чоловіка-охоронця, 70 років. Стан середньої важкості. Його госпіталізувала швидка" , – повідомив Садовий.

Близько 4:30 на Львівщині повторно оголосили повітряну тривогу.

Згодом Садовий повідомив, що в Малехові пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, вибито 20 вікон.

Також пошкоджено офісне приміщення. Саме тут постраждав охоронець.

У приватному секторі вибито вікна у 5 будівлях.

Пізніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що під час першої нічної атаки "Шахедів" у Малехові на Львівщині постраждав 47-річний чоловік.

Чоловік отримав різані рани. Медики надали йому допомогу на місці. Обійшлося без госпіталізації.

"Це те, що офіційно підтвердили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф станом на 05:30" , - додав він.

Чи мова йде про того самого чоловіка, про якого повідомляв Садовий, невідомо.