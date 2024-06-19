Силы обороны ликвидировали за сутки более тысячи оккупантов и 10 танков
Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 529 750 оккупантов, 1130 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.
Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 19 июня составили:
- личного состава – около 529 750 (+1130) человек,
- танков – 7984 (+10) ед,
- боевых бронированных машин – 15319 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 14007 (+48) ед,
- РСЗО – 1104 (+0) ед,
- средства ПВО – 857 (+4) ед,
- самолетов – 359 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11221 (+34),
- крылатые ракеты – 2297 (+0),
- корабли/катера – 28 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 19078 (+47) ед,
- специальная техника – 2351 (+7).