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Сили оборони ліквідували за добу понад тисячу окупантів та 10 танків

Сили оборони ліквідували за добу понад тисячу окупантів та 10 танків
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 529 750 окупантів, 1130 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 19 червня склали:

  • особового складу – близько 529 750 (+1130) осіб,
  • танків – 7984 (+10) од,
  • бойових броньованих машин – 15319 (+12) од,
  • артилерійських систем – 14007 (+48) од,
  • РСЗВ – 1104 (+0) од,
  • засоби ППО – 857 (+4) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11221 (+34),
  • крилаті ракети – 2297 (+0),
  • кораблі/катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19078 (+47) од,
  • спеціальна техніка – 2351 (+7).

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