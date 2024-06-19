Сили оборони ліквідували за добу понад тисячу окупантів та 10 танків
Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 529 750 окупантів, 1130 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.
Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 19 червня склали:
- особового складу – близько 529 750 (+1130) осіб,
- танків – 7984 (+10) од,
- бойових броньованих машин – 15319 (+12) од,
- артилерійських систем – 14007 (+48) од,
- РСЗВ – 1104 (+0) од,
- засоби ППО – 857 (+4) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11221 (+34),
- крилаті ракети – 2297 (+0),
- кораблі/катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19078 (+47) од,
- спеціальна техніка – 2351 (+7).