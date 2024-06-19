ПВО сбила 19 "Шахедов", беспилотники долетели до Львовщины – Воздушные силы

В ночь на 19 июня оккупанты запустили по Украине беспилотники типа Shahed. Силы ПВО сбили 19 "Шахедов", в частности, в Хмельницкой и Львовской областях.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Всего россияне запустили 21 ударный БпЛА типа Shahed-131/136 по направлениям Приморско-Ахтарск (РФ) и мыса Чауда (Крым).

"В результате боевой работы сбито 19 вражеских ударных БПЛА типа "Shahed" в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях" , - говорится в сообщении.

Отражали воздушное нападение истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.