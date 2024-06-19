ППО збила 19 "Шахедів", безпілотники долетіли до Львівщини – Повітряні сили

У ніч на 19 червня окупанти запустили по Україні безпілотники типу Shahed. Сили ППО збили 19 "Шахедів", зокрема, на Хмельниччині та Львівщині.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Всього росіяни запустили 21 ударний БпЛА типу Shahed-131/136 із напрямків Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мису Чауда (Крим).

"В результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях" , – йдеться в повідомленні.

Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.