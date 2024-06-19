ППО збила 19 "Шахедів", безпілотники долетіли до Львівщини – Повітряні сили
У ніч на 19 червня окупанти запустили по Україні безпілотники типу Shahed. Сили ППО збили 19 "Шахедів", зокрема, на Хмельниччині та Львівщині.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Всього росіяни запустили 21 ударний БпЛА типу Shahed-131/136 із напрямків Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мису Чауда (Крим).
"В результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях", – йдеться в повідомленні.
Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.