На российском ТВ показали кричалку о Путине от грузинских болельщиков

Во время матча первого тура группового этапа Евро-2024 между сборной Турции и Грузии (3:1) болельщики скандировали известную кричалку "Путин х**ло", сообщает Чемпион.

Этот момент попал в трансляцию российского канала "МатчТВ". После нескольких секунд показа грузинских фанатов кадр сменился на трибуну с болельщиками сборной Турции.

Tak, gruzińscy kibice jak zwykle stanęli na wysokości zadania ????????????????



I wszyscy razem!!! Пу́тин – хуйло!!! pic.twitter.com/Pic0q4hdwY — Technicznybdg #FreeTheF16 (@technicznybdg) June 18, 2024

Следующий матч Грузия сыграет 22 июня против Чехии. В этот же день Турция встретится с Португалией.

В преддверии матча турецкие и грузинские болельщики устроили массовую драку на "Вестфалленштадионе" в Дортмунде.

Ранее во время матча ЧЕ флаги России появились на трибунах сербских болельщиков во время матча их земляков со сборной Англии (0:1), которые давно благосклонно относятся к России и поддерживают связи с российскими фанатами в разных видах спорта.