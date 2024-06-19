На російському ТБ показали кричалку про Путіна від грузинських вболівальників
Під час матчу першого туру групового етапу Євро-2024 між збірною Туреччини та Грузії (3:1) уболівальники скандували відому кричалку "Путін х**ло", повідомляє Чемпіон.
Цей момент потрапив у трансляцію російського каналу "МатчТВ". Після кількох секунд показу грузинських фанатів кадр змінився на трибуну з уболівальниками збірної Туреччини.
Наступний матч Грузія зіграє 22 червня проти Чехії. В цей же день команда Туреччина зустрінеться з Португалією.
Напередодні матчу турецькі та грузинські вболівальники влаштували масову бійку на "Вестфалленштадіон" у Дортмунді.
Раніше під час матчу ЧЄ прапори Росії з'явилися на трибунах сербських уболівальників під час матчу їхніх земляків зі збірною Англії (0:1), які давно прихильно ставляться до Росії та підтримують зв'язки з російськими фанатами у різних видах спорту.