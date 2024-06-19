К коммюнике Саммита мира присоединилась Антигуа и Барбуда – Зеленский

Антигуа и Барбуда присоединилась к коммюнике по итогам Глобального саммита мира, состоявшегося 15-16 июня в Швейцарии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Лига.net.

Это первая страна, которая не была представлена на Саммите, но затем присоединилась к итоговому документу, напомнил он.

"Это свидетельствует о том, что нашу Формулу мира и наше видение справедливого и продолжительного мира разделяют все ﻿﻿ континенты и регионы мира – от Европы до Карибского бассейна. И эта коалиция будет только расти" , – написал украинский лидер.

В целом теперь под документом есть подписи 78 стран и пяти международных организаций.

Антигуа и Барбуда – независимое государство, в состав которого входят одноименные острова и еще несколько маленьких. Она является членом Содружества наций и расположена между Карибским морем и Атлантическим океаном. Страна знаменита курортами, тропическими лесами, а также пляжами с коралловыми рифами.

Антигуа и Барбуда признала независимость Украины 27 января 1993 года, страны установили дипломатические отношения 17 марта 1993 года. За отношения с Антигуа и Барбудой отвечает Посольство Украины в США.