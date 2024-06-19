До комюніке Саміту миру приєдналася Антигуа і Барбуда – Зеленський

Антигуа і Барбуда приєдналася до комюніке за підсумками Глобального саміту миру, який відбувся 15-16 червня у Швейцарії. Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Ліга.net.

Це перша країна, яка не була представлена на Саміті, але згодом приєдналася до підсумкового документа, нагадав він.

"Це свідчить про те, що нашу Формулу миру та наше бачення справедливого й тривалого миру поділяють усі континенти та регіони світу – від Європи до Карибського басейну. І ця коаліція лише зростатиме", – написав український лідер.

Загалом, тепер під документом є підписи 78 країн та п'яти міжнародних організацій.

Антигуа і Барбуда – незалежна держава, до складу якої належать однойменні острови та ще кілька маленьких. Вона є членом Співдружності націй і розташована між Карибським морем і Атлантичним океаном. Країна знаменита курортами, тропічними лісами, а також пляжами з кораловими рифами.

Антигуа і Барбуда визнала незалежність України 27 січня 1993 року, країни встановили дипломатичні відносини 17 березня 1993 року. За відносини з Антигуа і Барбудою відповідає Посольство України в США.