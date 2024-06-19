Аудиторы зафиксировали в Киевской ОГА 14 млн убытков на строительстве инфраструктуры

Государственная аудиторская служба Украины во время ревизии финансово-хозяйственной деятельности Департамента регионального развития Киевской областной государственной администрации выявила значительные финансовые нарушения в сфере строительства.﻿ Со ссылкой на данные Госаудитслужбы, сообщает Экономическая правда.

Аудиторы зафиксировали нарушений, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов, на общую сумму почти 14 млн грн (из них устранено - на 300 тыс. грн).

В частности, установлено завышение объемов и стоимости строительных работ на объектах социальной сферы (образования, здравоохранения, физической культуры и спорта) на сумму почти 4 млн гривен.

Как говорится в сообщении, также выявлены факты завышения стоимости работ по капитальному ремонту дорог Киевской области в результате увеличения подрядчиками цены асфальтобетона, затрат труда рабочих, объемов использованных строительных материалов, размера прибыли, административных расходов, заготовительно-складских расходов на материалы и т.д. в целом на сумму более 10 млн гривен.

Аудиторы передали материалы проверки переданы в Главное следственное управление Национальной полиции Украины.