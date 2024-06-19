QR-код в "Резерв+" отныне можно предъявлять при пересечении границы

Правительство унормировало законодательство и отныне QR-код в мобильном приложении "Резерв +" является действующим военно-учетным документом для предъявления на границе. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

"Министерством обороны была анонсирована возможность оформления военно-учетного документа в электронной форме с использованием мобильного приложения.

В связи с этим Государственная пограничная служба Украины отмечает, что в пунктах пропуска на границе мероприятия пограничного контроля будут происходить как и раньше с соблюдением норм действующего законодательства. Решение о пропуске лиц будут приниматься на основе наличия всех необходимых условий пропуска и информации, которая дает основания для пересечения границы.

В частности, это касается и наличия в военно-учетных документах в бумажной или электронной форме информации с указанием оснований об освобождении от мобилизации, или исключения из воинского учета по состоянию здоровья. Напомним, с 18 мая это является дополнительным условием пересечения границы отдельных категорий граждан" , - сказал он.

Демченко отметил, что пограничники настоятельно советуют военнообязанным внимательно проверять информацию, которая дает право на пересечение государственной границы, в своих военно-учетных документах, в том числе и в электронной форме.

Для предотвращения использования поддельных документов пограничники, в случае необходимости, осуществляют проверку информации из военно-учетных документов через систему "Оберіг".

В частности, в случае несоответствия данных, представители ГПСУ имеют право отказать гражданину в пересечении границы на выезд из Украины.

Ранее пограничники не учитывали приложение "Резерв+" при пересечении границы военнообязанными, а проверяли бумажный военный билет с соответствующими отметками и данные о лице в базах ГПСУ и Минобороны.

Со вступлением в силу закона о совершенствовании мобилизации 18 мая 2024 года при пересечении границы для отдельных категорий украинских граждан стало обязательным наличие военно-учетных документов с отметками об отсрочке или исключении из воинского учета.