Минобороны получило список кандидатов в наблюдатели по закупкам

Министерство обороны Украины продолжает отбор кандидатов в независимые члены наблюдательного совета "Агентства оборонных закупок". Всего на собеседования будут приглашены 12 кандидатов из шести стран мира. ﻿Со ссылкой на пресс-службу Минобороны, сообщает Экономическая правда.

Как сообщается в пресс-службе, кроме четырех граждан Украины, участие в собеседованиях примут по два кандидата из США, Великобритании, Польши и по одному - из Германии и Франции.

"Запуск нового инструмента контроля усилит доверие партнеров Украины к организации оборонных закупок во время отпора агрессору" , - отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.

Минобороны организовало открытый процесс отбора кандидатов, чтобы обеспечить соблюдение международных стандартов корпоративного управления государственными предприятиями в соответствии с практиками стран-участников Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) и НАТО.

В марте 2024 года "Агентство оборонных﻿﻿ закупок" объявило через механизм упрощенной закупки в системе Prozorro отбор профессиональной рекрутинговой компании, которая должна была помочь подобрать независимых членов наблюдательного совета агентства.

По результатам отбора победителем было определено ООО "Телент Эдвайзорс" (Odgers Berndtson).

29 марта компания заключила контракт на проведение поиска кандидатов на должности трех независимых членов наблюдательного совета.

Ради экономии государственных средств закупка услуг рекрутинговой компании осуществляется за средства донора (средства программы поддержки Специального советника по вопросам обороны Посольства Великобритании в Киеве, финансируемой британским правительством).

Сейчас рекрутинговая компания "Телент Эдвайзорс" сформировала список кандидатов, которые будут приглашены на собеседования с представителями Минобороны. Конкурсный отбор будет завершен после назначения трех независимых членов в наблюдательный совет.

Функции членов наблюдательного совета - разработка и контроль реализации стратегии агентства, создание системы корпоративного управления, контроль руководства и согласование интересов, аудит, содействие прозрачности и тому подобное.

Среди необходимых компетенций будущих членов наблюдательного совета ГП "Агентство оборонных закупок":