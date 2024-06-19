В Украине возобновляют паромное сообщение с Грузией

Компания Ukrferry возобновляют паромное сообщение Черноморск – Батуми, которое было остановлено в начале полномасштабного вторжения. Расписание рейсов опубликовано на сайте компании, сообщает Лига.Бизнес.

Согласно расписанию, первый рейс из Черноморска запланирован на 2 июля. Время в пути — около 60 часов.

На маршруте будет курсировать автомобильно – железнодорожный/пассажирский паром Kaunas, построенный в 1989 году в Германии. Находится под классификационным наблюдением Lloyd, указано на сайте Ukrferry.

Паром имеет 250 пассажирских мест в каютах люкс, полулюкс, двух- и трехместных каютах со всеми удобствами. К услугам пассажиров — ресторан, бар, салон отдыха, салон с видео и спутниковое ТВ, детский уголок.

Высокая мореходность судна и его значительные размеры (длина – свыше 190 м, ширина – 28 м) позволяют минимизировать качку даже в штормовых условиях. Две грузовые палубы могут одновременно принимать на борт 49 универсальных железнодорожных вагонов и 50 большегрузных автомобилей ТIR.