В РФ продолжает гореть нефтебаза в Азове, которую атаковали дроны

, сообщает Украинская правда.

На российской нефтебазе, которую ночью 18 июня, атаковали беспилотники, не удается стабилизировать ситуацию и произошла разгерметизация 2-го резервуара с топливом.﻿﻿ Со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева.

"Не удается стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, где накануне возник пожар в результате атаки БПЛА. Ликвидировать возгорание до сих пор не получается. В 16:40 произошла разгерметизация 2-го резервуара" , - заявил он.

Голубев добавил, что российские чрезвычайники пытаются потушить пожар.

Как сообщалось ранее, ночью 18 июня в городе Азов Ростовской области РФ в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. Российские Telegram-каналы писали, что до этого местные жители слышали 5 взрывов.

Собеседник "Украинской правды" в СБУ сообщил, что их беспилотники атаковали ростовские нефтебазы "Азовпродукт" и Азовский филиал ООО "Доннефтепродукт", которые в общей сложности насчитывают 22 резервуара с топливом.