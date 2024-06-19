У РФ продовжує горіти нафтобаза в Азові, яку атакували дрони

На російській нафтобазі, яку вночі 18 червня, атакували безпілотники, не вдається стабілізувати ситуацію і сталася розгерметизація 2-го резервуара з паливом. З посиланням на губернатора Ростовської області Василя Голубєва, повідомляє Українська правда.

"Не вдається стабілізувати ситуацію на нафтобазі в Азові, де напередодні виникла пожежа внаслідок атаки БПЛА. Ліквідувати загоряння досі не виходить. О 16:40 сталася розгерметизація 2-го резервуара" , - заявив він.

Голубєв додав, що російські надзвичайники намагаються загасити пожежу.

Як повідомлялося раніше, вночі 18 червня у місті Азов Ростовської області РФ унаслідок атаки БпЛА загорілися резервуари з нафтопродуктами. Російські Telegram-канали писали, що перед тим місцеві мешканці чули 5 вибухів.

Співрозмовник "Української правди" в СБУ повідомив, що їхні безпілотники атакували ростовські нафтобази "Азовпродукт" і Азовську філію ТОВ "Доннєфтєпродукт", які загалом нараховують 22 резервуари з паливом.