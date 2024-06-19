Французский производитель оружия откроет совместное предприятие в Украине

Французская промышленная группа Thales, специализирующаяся на авиационном оборонном оборудовании, подписала три соглашения с Украиной. Это этом говорится на сайте компании, сообщает Лига.Бизнес.

Два соглашения касаются сотрудничества с одним из предприятий "Украинской оборонной промышленности".

В первом соглашении объявляется о намерении Thales создать совместное предприятие в Украине, "которое облегчит поставку и эксплуатацию оборудования из портфеля оборонных систем Группы, включая радиоэлектронную борьбу, а также тактическое коммуникационное оборудование, системы ПВО и радары", говорится в сообщении.

Второе соглашение касается радиоэлектронной борьбы, где Thales обеспечит обширное обслуживание, тестирование и специализированное обучение.

"Это соглашение направлено на развитие местного потенциала технического обслуживания в Украине, что позволит сократить циклы ремонта и технического обслуживания и обеспечить наилучшую эксплуатационную готовность" , — объясняют в компании.

В отдельном, третьем соглашении, подписанном с украинским производителем дронов FRDM, Thales намерена совместно разработать и произвести беспилотную авиационную систему, способную нести и запускать боеприпасы.