Французький виробник зброї відкриє спільне підприємство в Україні

Французька промислова група Thales, яка спеціалізується на авіаційному оборонному устаткуванні, підписала три угоди з Україною. Про це йдеться на сайті компанії, повідомляє ЛігаБізнес.

Дві угоди стосуються співпраці з одним із підприємств "Української оборонної промисловості".

У першій угоді оголошується про намір Thales створити спільне підприємство в Україні, "що полегшить постачання та експлуатацію обладнання з портфеля оборонних систем Групи, зокрема радіоелектронну боротьбу, а також тактичне комунікаційне обладнання, системи ППО та радари", йдеться у повідомленні.

Друга угода стосується радіоелектронної боротьби, де Thales забезпечить широке обслуговування, тестування та спеціалізоване навчання.

"Ця угода спрямована на розвиток місцевого потенціалу технічного обслуговування в Україні, що дозволить скоротити цикли ремонту та технічного обслуговування і забезпечити найкращу експлуатаційну готовність" , – пояснюють у компанії.

В окремій, третій угоді, підписаній з українським виробником дронів FRDM, Thales має намір спільно розробити та виробити безпілотну авіаційну систему, здатну нести та запускати боєприпаси.