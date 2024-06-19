Генпрокурор объяснил, почему не отстранит своего заместителя после скандала

Заместителя генпрокурора Украины Дмитрия Вербицкого, который попал в скандал после журналистского расследования, пока не будут отстранять, поскольку это не предусмотрено законом.﻿ Со ссылкой на заявление генпрокурора Украины Андрея Костина в эфире телемарафона, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Сегодня в Раде ставился вопрос о его отстранении (речь о Вербицком - ред.). Закон о прокуратуре не предусматривает возможности отстранения прокурора на этапе служебного расследования. Для меня важно установить истину и принять беспристрастное решение" , - заявил Костин.

По словам генпрокурора, он уже разговаривал с Вербицким и тот привел свои аргументы и объяснения.

Костин добавил, что Вербицкий сейчас ведет ряд резонансных производств, фигуранты которых заинтересованы в его отстранении и увольнении.

"Сейчас я жду результатов служебного расследования, возможно, к тому времени мы будем иметь и результаты расследования НАПК" , - рассказал генпрокурор.

Напомним, заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий попал в скандал. Журналисты "Схем" выяснили, что его девушка Кристина Ильницкая в 2024 году приобрела люксовый автомобиль Porsche и 3-этажный коттедж в Киеве. Общая стоимость такого имущества составляет около 52 млн гривен.

При этом доход девушки Вербицкого за последние 10 лет составил чуть больше 360 тысяч гривен.

В комментарии "Схемам" Вербицкий отмечал, что не помогал своей девушке финансово.

На фоне такой информации НАБУ открыло уголовное производство по возможному незаконному обогащению Вербицкого.