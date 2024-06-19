Генпрокурор пояснив, чому не усуне свого заступника після скандалу

Заступника генпрокурора України Дмитра Вербицького, який потрапив у скандал після журналістського розслідування, поки що не будуть відсторонювати, оскільки це не передбачено законом. З посиланням на заяву генпрокурора України Андрія Костіна в ефірі телемарафону, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Сьогодні в Раді ставилося питання про його відсторонення (мова про Вербицького - ред.). Закон про прокуратуру не передбачає можливості відсторонення прокурора на етапі службового розслідування. Для мене важливо встановити істину та прийняти неупереджене рішення" , - заявив Костін.

За словами генпрокурора, він уже розмовляв з Вербицьким і той навів свої аргументи і пояснення.

Костін додав, що Вербицький зараз веде низку резонансних проваджень, фігуранти яких зацікавлені в його відстороненні та звільненні.

"Зараз я чекаю на результати службового розслідування, можливо, на той час ми матимемо і результати розслідування НАЗК" , - розповів генпрокурор.

Зазначимо, заступник генпрокурора Дмитро Вербицький потрапив у скандал. Журналісти "Схем" з'ясували, що його дівчина Христина Ільницька у 2024 році придбала люксовий автомобіль Porsche та 3-поверховий котедж у Києві. Загальна вартість такого майна становить близько 52 млн гривень.

При цьому прибуток дівчини Вербицького за останні 10 років склав трохи більше 360 тисяч гривень.

У коментарі "Схемам" Вербицький зазначав, що не допомагав своїй дівчині фінансово.

На тлі такої інформації НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення Вербицького.