Аргентина пообещала Украине гуманитарную и логистическую помощь

Правительство Аргентины исключило возможность отправки вооружения в Украину, но будет помогать стране в гуманитарной и логистической сфере, заявил пресс-секретарь президента Аргентины Мануэль Адорни. Со ссылкой на Todo Noticias, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Он уточнил, что Аргентина не будет вмешиваться в конфликт ни в коем виде. Президент Аргентины Хавьер Милей выражал поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что вызвало резкую реакцию Кремля.

Адорни добавил, что Россия выразила разочарование по поддержке Украины, а не враждебность. Поэтому страна решила не оказывать никакой военной поддержки.

При этом представитель Милея отметил, что Украине будет предложена гуманитарная и логистическая поддержка.

Издание уточнило, что Россия выражала "глубокое разочарование и обеспокоенность" последними действиями Милея и предостерегла возможное отправление военной помощи Украине.

Российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявлял, что такие действия будут расценены как враждебные против России.

Также дипломат осудил присоединение Аргентины к Контактной группе по обороне Украины. Заявления российского посла совпали с участием Милея в саммите мира по вопросу войны в Украине.

Стоит отметить, что Милей стал президентом относительно недавно и резко осудил Россию за войну против Украины. Издание Financial Times сообщало, что Аргентина передала Украине купленные у России вертолеты.

Недавно Infobae сообщало, что Аргентина активно обсуждает с Францией передачу Украине самолетов-штурмовиков Super Etendard.