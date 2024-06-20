В ДТЭК рассказали о повреждении энергообъектов на Киевщине
В результате российской массированной комбинированной атаки россиян 20 июня были повреждены высоковольтные электросети Броварского района, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.
"Во время утренней атаки были повреждены высоковольтные электросети Броварского района. Уже в пять утра энергетикам удалось подключить около 5 250 домов по резервным источникам питания".
Сообщается, что ликвидация последствий обстрела продолжается. В ДТЭК заверили, что делают все возможное, чтобы до конца дня вернуть свет в области.
Что предшествовало:
- В ночь на четверг 20 июня Россия нанесла очередной комбинированный удар по Украине: противовоздушная оборона уничтожила 5 вражеских ракет из 9 запущенных и все дроны-камикадзе.
- Укрэнерго сообщило, что ночью 20 июня в результате атаки россиян повреждения получили объекты гражданской энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины. Национальная энергетическая компания отметила, что повреждено оборудование объектов энергетической инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях.