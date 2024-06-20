В ДТЭК рассказали о повреждении энергообъектов на Киевщине

В результате российской массированной комбинированной атаки россиян 20 июня были повреждены высоковольтные электросети Броварского района, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.

"Во время утренней атаки были повреждены высоковольтные электросети Броварского района. Уже в пять утра энергетикам удалось подключить около 5 250 домов по резервным источникам питания".

Сообщается, что ликвидация последствий обстрела продолжается. В ДТЭК заверили, что делают все возможное, чтобы до конца дня вернуть свет в области.

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