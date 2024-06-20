В Киеве приостановили движение фуникулера из-за отсутствия напряжения

20 июня в Киеве приостановили движение фуникулера. Причиной стало отсутствие напряжения, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили в "Киевпасстрансе".

Это уже не первый раз, когда работу столичного фуникулера останавливают из-за отсутствия напряжения. Только на этой неделе движение фуникулера останавливали дважды – 17 и 19 июня.

В то же время, как следует из сообщений "Киевпасстранса", движение фуникулера восстанавливают в течение нескольких часов.

Напомним:

В четверг, 20 июня, с 00:00 до 06:00 действие графиков почасовых отключений отменяется – с 06:00 до 24:00 потребление будет ограничиваться по установленным облэнерго графикам.