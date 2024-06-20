В Киеве вандалы разгромили могилы Да Винчи, Джуса и Петриченко

В Киеве разгромили могилы бойцов Дмитрия Коцюбайло (позывной Да Винчи), Андрея Пильщикова (Джуса) и Павла Петриченко, погибших на войне с Россией, сообщает Деловая столица.

Об этом в соцсети X сообщила украинская военная и активистка Алина Михайлова.

"На могилах погибших воинов — Да Винчи, Джуса, Петриченко — сегодня ночью сделали разгром. Семьи и друзья это восстановят А вот вам, абсолютные пид*расы, кто это сделал — будет очень плохо, потому что мы найдем каждого" , — написала Михайлова.

На могилах загиблих воїнів - Да Вінчі, Джуса, Петриченка - сьогодні вночі зробили розромСімʼї та друзі це відновлять А ось вам абсолютні підараси, хто це зробив - буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного pic.twitter.com/lsVvYOeFTi — Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) June 20, 2024

Женщина добавила, что полицейские "включились максимально быстро и идут на контакт".