В Киеве вандалы разгромили могилы Да Винчи, Джуса и Петриченко
В Киеве разгромили могилы бойцов Дмитрия Коцюбайло (позывной Да Винчи), Андрея Пильщикова (Джуса) и Павла Петриченко, погибших на войне с Россией, сообщает Деловая столица.
Об этом в соцсети X сообщила украинская военная и активистка Алина Михайлова.
"На могилах погибших воинов — Да Винчи, Джуса, Петриченко — сегодня ночью сделали разгром. Семьи и друзья это восстановят А вот вам, абсолютные пид*расы, кто это сделал — будет очень плохо, потому что мы найдем каждого", — написала Михайлова.
Женщина добавила, что полицейские "включились максимально быстро и идут на контакт".